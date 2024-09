Infortunio Bennacer le condizioni dell’algerino PREOCCUPANO! I tifosi tremano la FOTO parla chiaro

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 10 settembre 2024), le! I, la. Le ultimissime Il centrocampista del Milan, Ismael, è statografato oggi all’aeroporto in Algeria mentre si preparava a tornare in Italia: le sueil club rossonero. Le immagini, pubblicate dalla pagina Facebook Sporteam AR, mostrano il giocatore in sedia a rotelle, destando preoccupazione