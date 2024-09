Incidente tra auto a Casal Velino | due feriti in ospedale

Leggi tutta la notizia su salernotoday

(Di martedì 10 settembre 2024) Paura, questa mattina, a, dove duesi sono scontrate, al bivio di Acquavella, per cause in corso di accertamento. Nel violento impatto sono rimastii conducenti delle due vetture – un uomo e una donna – che sono stati soccorsi dai sanitari del 118. I soccorsi