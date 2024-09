Incidente sulla Palermo-Catania | si ribalta con l' auto e finisce in ospedale

Leggi tutta la notizia su palermotoday

(Di martedì 10 settembre 2024) Perde il controllo della suae siinstrada. E' successo oggi, intorno alle 13.30, lungo l'strada A20, nel tratto tra Castelbuono e Cefalù. Ferito un uomo, che è stato poi portato in. L'si è verificato, per cause ancora da accertare, in