Incidente in centro a Venaria | ragazzino in ospedale dopo lo scontro auto-bicicletta

Leggi tutta la notizia su torinotoday

(Di martedì 10 settembre 2024) Undi 13 anni è rimasto lievemente ferito a seguito di unstradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 9 settembre 2024, aReale, all'incrocio tra viale Buridani e via Palestro, nel cuore delstorico cittadino.Per cause in fase di accertamento da parte