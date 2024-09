In Italia un dibattito tv Harris Trump sarebbe impossibile

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di martedì 10 settembre 2024) Settimane di indiscrezioni e trattative tra gli staff dei due leader per preparare il terreno: finalmente sta per arrivare il momento delin tv tra Meloni e Schlein. No, invece no. Niente confronti per noi, ne avevamo avuto solo l'illusione. Ma quello tra Kamalae Donald