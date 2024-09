Imbocca laImbocca la Transpolesana contromano schianto tremendo | morto un 80enne nel VeroneseImbocca la

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 10 settembre 2024) Tragedia in strada nella mattinata del 10 settembre, intorno alle 11.30, lungo la stradanel Veronese: un uomo èin un incidente tra un camion e un furgone avvenuto in territorio di Oppeano. La vittima, 80 anni, era alla guida del furgone: per cause ancora da accertare, è entrato inlungo la 434 da quella che, per chi arriva da Legnago in direzione Verona, è l’uscita in località Feniletto. L’impatto con l’altro mezzo è stato devastante.Leggi anche: Andrea e Sara dispersi sul Monte Bianco: ritrovati i corpi, la drammatica conferma Proprio mentre il furgoneva la strada nel senso di marcia sbagliato, infatti, stava arrivando un tir che non ha potuto evitare l’ostacolo. Lo scontro, frontale, è stato violentissimo e non ha lasciato scampo all’uomo, che vive non lontano dal luogo dello scontro. Illeso, invece, ma sotto choc l’autista del camion.