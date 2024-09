Il ragazzo stanco degli scioperi che ferma l' autobus e lo prende a calci

Leggi tutta la notizia su monzatoday

(Di martedì 10 settembre 2024) Mentre il pullman stava arrivando, per poi proseguire senzarsi a causa dello sciopero, il giovane senza paura si è piazzato in mezzo alla strada bloccandolo. “Non me ne frega un c***o, io devo tornare a casa. Chiama pure i carabinieri io devoil pullman per tornare, per colpa vostra