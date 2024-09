Il parcheggio blindato Varco chiuso e telecamere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 10 settembre 2024) La Provincia e il Comune di Cesano Maderno hanno firmato ieri il protocollo d’intesa per la gestione e l’utilizzo deldi via Manzoni nel quartiere di Binzago. Un accordo che affronta in modo concreto il problema dell’abbandono dei rifiuti a cui l’area era soggetta, scaturito dall’interlocuzione e collaborazione tra i due Enti, grazie anche all’interessamento dei consiglieri delegati cesanesi Marina Romanò e Michele Santoro.