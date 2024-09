Il nostro amato Totò Schillaci ricoverato l' ultimo drammatico bollettino dall' ospedale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) «Ilè in condizioni stabili ed è controllato da una equipe di medici continuamente, notte e giorno». Sono queste le ultime notizie, pubblicatea famiglia sui profili social, sulle condizioni di salute di, l'ex attaccante palermitano, protagonista della nazionale di Italia '90,nel reparto di pneumologia dell'Civico di Palermo., 59 anni, da tempo lotta contro un tumore al colon. Tante le dimostrazioni di affetto arrivate al giocatore palermitano sia dal mondo del calcio che dai suoi tifosi. Sui canali social risuona il messaggio “Forza”. Fra le tante foto, spicca quella pubblicata dal suo compagno di avventure delle “Notti magiche” Roberto Baggio: «Forza, tu sei uno di quelli che non piace arrendersi e non lo farai neanche stavolta».