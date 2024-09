Il ministero della Cultura un brutto anatroccolo di governo Pochi soldi e molte  ambizioni

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 10 settembre 2024) “È deprimente, è una vergogna”. Che cosa, l’affaire Sangiuliano? “Ma no, di quello non voglio parlare. Mi dica piuttosto: ilsarebbe finito in prima pagina senza com Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti