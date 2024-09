Il Fiabosco di Sant' Eufemia si arricchisce di due nuove opere

Leggi tutta la notizia su ilpescara

(Di martedì 10 settembre 2024) Duerealizzazioni sono state acquisite dall’area faunistica per creature fantastichedi. Le duesono state portate a compimento nell'ambito delAcademy, l’iniziativa che coinvolge i giovani in età scolastica: una panchina per la sosta dei turisti nel