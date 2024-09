I Subsonica pronti a far ballare Trieste ecco il concerto per Barcolana

Leggi tutta la notizia su triesteprima

(Di martedì 10 settembre 2024)- Itornano nel capoluogo regionale in occasione della, la regata più affollata del mondo. Ad annunciare l'evento è stata questa mattina la stessa Svbg attraverso i canali social. Ilandrà in scena il 4 ottobre in piazza Ponterosso, con inizio alle 21