I Leoni di Sicilia | le anticipazioni trama e cast della prima puntata

(Di martedì 10 settembre 2024) Idi: le, 10 settembre Questa sera, 10 settembre 2024, alle ore 21.20 va in onda lade Idi, la serie di successo ambientata nelladell’Ottocento e diretta da Paolo Genovese, che dopo l’ottima accoglienza di pubblico e critica su Disney+ arriva in chiaro su Rai 1 inserata. La serie è composta in tutto da quattro puntate, e per ognuna vengono trasmessi due episodi. Ma quali sono le, lae il? Ecco tutte le informazioni sulladi stasera.Nel primo episodio di stasera la serie si apre a Tonnara dell’Arenella,, 1830. Il barone Mercurio Nasca di Montemaggiore è in crisi di liquidità e chiede un prestito al signor Vincenzo Florio offrendo come garanzia la sua tonnara ma l’imprenditore rifiuta. Bagnara Calabra, 1802.