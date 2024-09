Highlights e gol Norvegia-Italia 0-3 | qualificazioni Europei U21 2025 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 10 settembre 2024) Ilcon glie i gol di, valida per leagliU21. Una partita complicata ma ben gestita dagli Azzurrini, che poi in attacco hanno goduto delle giocate di un ispiratissimo Baldanzi, che ha firmato una tripletta per lo 0-3 finale. Prima un tocco di fino a concludere un’azione corale, poi una bordata sotto la traversa e infine uno splendido tiro a giro. Ecco, quindi, le azioni salienti della partita.e gol0-3:U21) SportFace.