Guidotti l’allenatore nel pallone | Troppo clamore | sono dispiaciuto

(Di martedì 10 settembre 2024) ". Il calcio per me è passione. C’è un comunicato della società e visto tutto ilche si è scatenato, che non mi sarei aspettato, preferisco non aggiungere altro". Alessioè un allenatore finito nell’occhio del ciclone dopo quanto accaduto a Pontassieve in occasione della prima giornata nel girone C di Promozione toscana.del Subbiano, suo finire del primo tempo, è entrato in campo dalla panchina, atterrando il giocatore avversario Bourezza con un calcio mentre questi si stava involando verso l’area subbianese. L’arbitro, Rinaldi di Empoli, non ha potuto far altro che espellerlo tra l’incredulità generale di coloro che erano presenti nell’impianto sportivo fiorentino. Un gesto istintivo, ma da censurare. Il video del fallo diin poche ora è diventato virale tanto da farne un caso nazionale.