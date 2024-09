GUARESCHI SU RAI1 | GIUSEPPE ZENO PROTAGONISTA DI UNA DELLE SERIE PIÙ ATTESE DEL 2025

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di martedì 10 settembre 2024) Sono iniziate oggi in Emilia-Romagna le riprese del film tv Rai “Giovannino– Non muoio neanche se mi ammazzano”. Cast, trame e curiosità. È la prima fiction sulla vita del celebre scrittore emiliano, prodotta da Anele in collaborazione con Rai Fiction, con il sostegno di Emilia-Romagna Film Commission, per la regia di Andrea Porporati. Il film vedenel ruolo di Giovannino– affiancato da Benedetta Cimatti nel ruolo dell’amata moglie Ennia, Andrea Roncato nei panni del padre Primo Augusto, Maurizio Donadoni nel ruolo di Angelo Rizzoli e Salvatore Striano ad interpretare il produttore cinematografico Peppino Amato – e racconta gli alti e bassi della vita di uno scrittore tra i più noti della narrativa italiana e tra i più venduti nel mondo con oltre 20 milioni di copie in 142 lingue.