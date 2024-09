GPS 2024 | percorsi abilitanti non avviati e nuovi punteggi hanno stravolto le graduatorie I precari non ci stanno | Non sapevamo nulla e chiedono riapertura delle GPS nel 2025

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di martedì 10 settembre 2024) Alcuni docentiprotestano per la ridefinizioneposizioni in graduatoria, scaturita daidella tabella A/3 e A/7 per la scuola secondaria, in relazione al mancato avvio deiordinari da 60 e 30 CFU a fronte del conseguimento del titolo entro i termini previsti dal Ministero da parte dei docenti già in possesso di una abilitazione e/o specializzazione sostegno. L'articolo GPSnon“” le. Inon ci: “Non” eGPS nel