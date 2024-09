Governo | Renzi ‘togliere Ps da Chigi gravissimo Meloni vede fantasmi e non si occupa di italiani’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma, 10 set (Adnkronos) – “Togliere gli agenti di polizia dall?ascensore dedicato del premier è un atto. Dimostra che Giorgianon si fida della Polizia di Stato. Offro la mia solidarietà alle donne e gli uomini della PS che hanno sempre lavorato con professionalità e il cui rigore viene messo in discussione da una presidente del Consiglio che tra un complotto e l?altro continua are ie a nonrsi degli italiani”. Lo scrive sui social Matteo. L'articoloPs dae non sidiCalcioWeb.