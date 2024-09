Governo | Magi ' Meloni da vittimismo a ossessione paranoica può governare paese?'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma, 10 set. (Adnkronos) - "Palazzo Chigi ormai sembra Fort Alamo, con Giorgiaasserragliata all'interno che non si fida più nemmeno delle Forze dell'Ordine a presidio delle sue stanze. Dalsiamo ormai passati all'. In campagna elettorale diceva di essere pronta ma ormai stiamo assistendo a una escalation di eventi che, a due anni e mezzo dall'insediamento, rendono evidente la fragilità su cui si regge ildel. Siamo sicuri che Giorgiasia in grado di fare la premier?”. Lo afferma il segretario di +Europa Riccardo