Glitterbox con Carl Craig

Leggi tutta la notizia su milanotoday

(Di martedì 10 settembre 2024) Gate Milano e Wagency presentano venerdì 20 settembre presso il Gate Milano in Via Valtellina 21, l’evento, uno dei format di musica house e disco più noti ed esclusivi del mondo che ospiterà il dj pioniere della musica techno, riconosciuto a livello internazionale per le