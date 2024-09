Giovanni Allevi il mieloma la caduta dei capelli e il gattino | Mi tremano le mani ma la Natura mi dà forza

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 10 settembre 2024) Il musicistaha scoperto due anni fa di essere malato. Ha scritto un libro: I nove doni – Sulla via della felicità, edito da Solferino. E oggi al Corriere della Sera racconta come l’ha scoperto: «Ero per strada, a Roma, mi ha chiamato una dottoressa e mi ha comunicato la diagnosi.. Una parola dal suono dolce, ma al tempo stesso insidiosa. La prima sensazione che ho avuto è stato lo straniamento, come se stessi vivendo dentro un sogno, come se fossi uscito da me stesso, come se lo dicessero a un altro. Ricordo il pavimento del marciapiede come se diventasse obliquo, come se fossi dentro una fotografia. Avevo perso il senso della realtà. Stavo già entrando in un’altra realtà. Quella dottoressa però è stata bravissima, le sue parole mi hanno colpito: la diagnosi è il primo passo verso la guarigione ».