Germania | delegazione manifatturiera cerca partner cinesi a CIFIT

(Di martedì 10 settembre 2024) Pechino, 10 set – (Xinhua) – “Il mercato cinese e’ per noi un grande mercato per il futuro”, ha dichiarato un membro dellatedesca in occasione della 24ma edizione della China International Fair for Investment and Trade (), in corso a Xiamen. Agenzia Xinhua