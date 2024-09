Genova svolta nell' omicidio del trapano dopo 29 anni grazie al dna la procura indaga un meccanico

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 10 settembre 2024)quasi 30dall’di Luigia Borrelli c'è un nuovoto. L’ex infermiera genovese, che si era messa a fare la prostituta per mantenere la famiglia, fu barbaramente uccisa il 5 settembre 1995, in vico Indoratori 64, nel centro storico di. Noto alle cronache come “il delitto d