Gaza raid di Israele sulla safe zone di Khan Younis | Almeno 40 morti crateri profondi fino a 9 metri L’Idf | Colpito comando di Hamas

(Di martedì 10 settembre 2024)40 persone sono state uccise e 60 ferite nell’attacco israeliano in una zona umanitaria nel sud di. Lo riporta Times Of Israel spiegando a che a riferirlo è un funzionario della Striscia digestita da. Sempre come riporta Times of Israel, “il funzionario afferma che il numero rappresenta coloro che sono stati trovati e trasferiti negli ospedali, con funzionari della protezione civile che indicano che più persone potrebbero essere disperse sotto le macerie”. Le forze di difesa israeliane – riferisce sempre Times of Israel- affermano che aerei da combattimento hannoun centro die controllo diche operava clandestinamente all’interno di una zona umanitaria designata danel sud di