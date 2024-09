Gara tra auto ha causato l’incidente in cui è morta Daniela Circelli la terribile ipotesi

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 10 settembre 2024) Sull'incidente in cui è rimasta vittimastanno indagando i carabinieri di Tivoli, che hanno già ascoltato tutti i possibili testimoni oculari e hanno acquisito le immagini delle telecamere installate in zona, soprattutto quella di una sala giochi che avrebbe ripreso in modo nitido tutta la scena.