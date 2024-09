Galatasaray sulle tracce di Mario Rui ma il portoghese chiede una buonuscita

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di martedì 10 settembre 2024) Ilha mostrato un forte interesse perRui, con l’intenzione di portarlo in Turchia e farlo ricongiungere a Victor Osimhen, ex compagno di squadra al Napoli. Tuttavia, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Roma, le proposte avanzate dal club di Istanbul non avrebbero convinto il terzino, che non sembra intenzionato a lasciare L'articolodiRui, ma iluna