Gaetano | TORNARE a Cagliari è un’EMOZIONE il mio OBIETTIVO ora è QUESTO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 10 settembre 2024) Le parole di Gianluca, nuovo centrocampista del, sul suo ritorno in rossoblù Gianlucaha parlato ai canali ufficiali delsul suo ritorno in rossoblù. RITORNO NELL’ISOLA – «E’ stato bellissimo ed emozionante, comunque sono stati due mesi difficili, di attesa. Anche mentalmente non è facile sostenere due mesi così però l’importante è