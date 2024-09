Frattesi trascina l’Italia ora i rientri a -5 da Monza | Inter Chat LIVE

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 10 settembre 2024) Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18.30 conin video sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch. IN VIDEO ? Ritorna l’appuntamento con, uno spazio in cui sarete voi i protagonisti, con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. Davidehatodi Luciano Spalletti alla seconda vittoria consecutiva contro Israele. Anche Federico Dimarco e Alessandro Bastoni hanno fatto bene, domani tutti rientreranno ad Appiano Gentile così come altri compagni. Giovedì gli ultimi: Taremi, Lautaro Martinez, Asllani e Dumfries. Ne parleranno in diretta Romina Sorbelli in conduzione con il redattore Giulio Di Cienzo.