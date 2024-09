Francesca Ferrigno uccisa a coltellate in casa arrestato il figlio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 10 settembre 2024) Una donna è rimastanella serata del 9 settembre nel quartiere Cantina Sociale a Gela, in provincia di Caltanissetta. A colpirla a morte è stato ilFilippo Tinnirello, 43 anni, attualmente in stato di fermo. Il grave fatto di sangue sarebbe avvenuto al culmine di una lite esplosa all’ora di cena, intorno alle 20.30. La vittima si chiamavae aveva 64 anni. Leggi anche: Il caccia atterra in autostrada: l’incredibile video del nuovo superjet F-35 Il possibile movente dell’omicidio L’omicidio, secondo le indiscrezioni, potrebbe essere maturato per dissapori familiari. Filippo Tinnirello, disoccupato e con precedenti penali per droga, era seguito dal Dipartimento di Salute Mentale per i suoi problemi di tossicodipendenza. Sul posto stanno operando i carabinieri del Reparto Territoriale di Gela.