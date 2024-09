Frana sulla Provinciale numero 11 Tartano isolato per ore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 10 settembre 2024) È durato soltanto poche ore l’isolamento di, dopo che domenica sera a causa delle forti precipitazioni unadi notevoli dimensioni ha invaso la11, all’altezza del decimo tornante a scendere ed è arrivata nella strada sottostante. Piante, fango e pietre hanno invaso la carreggiata. Le operazioni di pulizia e di messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco di Morbegno e degli operai delle ditte incaricate dalla Provincia sono state tempestive e la strada da ieri nella tarda mattinata è tornata percorribile. Fortunatamente nessuno stava transitando di lì, ma per tutta la notte e per la prima parte della giornata di ieri, di fatto, il piccolo borgo montano è stato irraggiungibile da terra. Un fatto analogo si era già verificato alcuni mesi fa, il 1° aprile, in seguito a uno smottamento e anche in quell’occasionerimase isolata.