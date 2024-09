FORMAZIONI UFFICIALI Norvegia-Italia U21 le scelte dei ct

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 10 settembre 2024) Alle 17:30 scenderanno in campoU21. Ecco ledai due ct Alle 17:30 scenderanno in campoin una sfida valida per le qualificazioni ai prossimi europei. Ecco ledai due ct.(5-3-2): Tangvk; Lovik, Hjelde, Mannsverk, Ostrom, Edh; Jatta, Hansen-Aaroen, Arnstad; Mvuka, Broholm.(4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola,