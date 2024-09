Fondi Abbandono rifiuti il gruppo di Azione definisce la situazione indecorosa

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di martedì 10 settembre 2024)– “Questa estate è stata caratterizzata per i continui souvenir lasciati per le strade di, nel centro storico ma non solo”. A scrivere è ildi “in” e il riferimento, metaforico, è all’deiche hanno rilevato e che hanno contribuito a delineare una “situ”. “Aldilà delle dichiarazioni L'articolo, ildila “situ” Temporeale Quotidiano.