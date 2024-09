Foggia ancora violenza verso gli infermieri del Policlinico Riuniti | arrestato un diciottenne

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 10 settembre 2024) (Adnkronos) – Altra aggressione nei confronti del personale medico deldi. I Carabinieri hanno, questa notte, in flagranza di reato un, verosimilmente sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, che si è recato al Pronto Soccorso in stato confusionale per essere assistito e, dopo aver ricevuto le prime cure, ha iniziato ad