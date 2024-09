Fiorentina Gudmundsson-Kean-Colpani | Palladino studia il TRIDENTE viola

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 10 settembre 2024) Raffaeleal lavoro per iloffensivo dellaal centro e ora aspettaLaprepara la sfida contro l’Atalanta alla ripresa del campionato dopo la sosta nazionale e il tecnico deiè al lavoro per preparare ilche nella sua testa sarà il terzetto titolare per