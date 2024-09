Fedez disastrosa esibizione a causa dell’autotune | le parole del rapper

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di martedì 10 settembre 2024) Come dimostrato dal video divenuto virale in poco tempo,ha avuto un problema tecnico durante un concerto che si è tenuto in Sicilia. L’delè stata un disastro ache, ad un certo punto, ha smesso di funzionare. Davanti al caos scoppiato sui social, Federico ha deciso di intervenire. LE L'articolo: ledel