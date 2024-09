Fdi | gruppo serra ranghi in vista manovra ‘occhio a nani e ballerine’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma, 10 set. (Adnkronos) – “Occhio ae ballerine”. Questo, apprende l’Adnkronos, l’invito che i vertici delparlamentare di Fdi alla Camera hanno rivolto ai deputati che si sono riuniti oggi in Sala Tatarella per fare il punto sulla ripresa dei lavori parlamentari. L’onda lunga della vicenda Sangiuliano-Boccia, che ha portato alle dimissioni del ministro della Cultura, non si è ancora attenuata. E nessun riferimento alla questione sarebbe stato fatto nel corso dell’assemblea di stamattina. Ma la raccomandazione del capoa Montecitorio Tommaso Foti a tenere alta la guardia assume un valore notevole, soprattutto indella sessione di bilancio. Cercheranno di dimostrare in tutti i modi che il governo, la nostra classe dirigente non è all’altezza e per questo dobbiamo fare attenzione, il senso del ragionamento di Foti davanti ai deputati riuniti.