Ex Casa ammiraglio e batteria Menga | il nodo sminamento a altre criticità da risolvere

Leggi tutta la notizia su brindisireport

(Di martedì 10 settembre 2024) BRINDISI - Da un lato c’è un problema di fondi da reperire per il completamento delle opere. Dall’altro, c’è un problema di. Potrebbero registrarsi delle lungaggini negli iter per gli affidamenti dell’exdell’e della: tasselli fondamentali per la