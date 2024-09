Esondazione Morla la casa editrice San Marco | Ripartiamo più forti di prima

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 10 settembre 2024) Ponteranica. LaSan, tra le principali imprese nell’editoria scolastica, specializzata nell’istruzione professionale e più recentemente attiva anche negli istituti tecnici, comunica che a causa della calamità naturale che all’alba di lunedì 9 settembre 2024 ha colpito duramente il territorio (l’del corso fluviale, che ha portato il Comune a chiedere lo Stato di Emergenza) ha registrato danni ingenti, nel momento di maggiore operatività, coincidente con l’inizio delle attività scolastiche. Una situazione che ha messo in ginocchio, ma che non ha fatto crollare la volontà di ripartire della. Che, dimostrando la dote di resilienza, annuncia la spedizione dei titoli attualmente disponibili e la predisposizione immediata delle ristampe, oltre che l’invio delle copie digitali a docenti e studenti, in momentanea sostituzione.