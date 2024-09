Egonu e Antropova la sfida dei titoli MVP | chi conquisterà per prima il podio assoluto?

Leggi tutta la notizia su padovaoggi

(Di martedì 10 settembre 2024) Sono state messe forzatamente l’una contro l’altra, quando in realtà erano entrambe valori aggiunti. Spesso sembra che lo sport non possa fare a meno di dualismo e di contrapposizione, peccato che a volte l’eccesso sia voluto. È il caso di Paolaed Ekaterina: si diceva che non