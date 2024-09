EA FC 25 Juventus Ratings Ecco La Lista Dei Giocatori Con L’Overall Più Alto

Leggi tutta la notizia su fifaultimateteam

(Di martedì 10 settembre 2024) Da pochi istanti Electronic Arts ha svelato ladeiconpiùdellache ritroveremo nel database della popolare modalità Ultimate Team del simulatore calcistico EA Sports FC 25. Nellache riportiamo in calce alla notizia figurano alcuni deipiù importanti della Serie A. Tra i più forti annoveriamo il difensore brasiliano Gleison Bremer, l’attaccante serbo Dušan Vlahovi?, il difensore italiano Federico Gatti ed il centrocampista brasiliano Douglas Luiz. In FC 25 ipiù rappresentativi dei principali campionati di calcio sia maschile che femminile porteranno sul campo virtuale di Ultimate Team le loro abilità tecniche e tattiche. Tutti gli overall e le statistiche deipresenti nel database contribuiranno a renderli unici nello stile di gioco e nella loro resa in game sul rettangolo verde.