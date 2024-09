Dumfries in gol vale un punto per l’Olanda | bel pari con la Germania

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 10 settembre 2024) Il gol dipermette aldi uscire indenne dalla partita di UEFA Nations League contro la, il big match di stasera per completare la sosta. È il numero 2 dell’Inter a fissare il definitivo 2-2 alla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam. IN GOL – Fra Olanda eè un pareggio per 2-2 dove a decidere è Denzel. Partita di valore quella di Amsterdam, nonostante alla fine non ci siano vincitori. Bastano novantanove minuti alper sbloccarla, con filtrante di Ryan Gravenberch a tagliare fuori la difesa tedesca per l’inserimento del milanista Tijjani Reijnders, che non ha problemi a segnare. Ma un errore di Matthijs de Ligt in uscita porta al pareggio di Deniz Undav, dopo una prima conclusione di Florian Wirtz parata da Bart Verbruggen (38?). A seguire il possibile grave infortunio a Nathan Aké, uscito in barella.