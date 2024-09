Due scippi a Bologna ladri presi con l' aiuto dei passanti

Leggi tutta la notizia su bolognatoday

(Di martedì 10 settembre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DITODAYPer due volte in pochi giorni, la collaborazione di alcuni cittadini ha permesso alla polizia di catturare altrettanti scippatori, che avevano derubato due donne. Un fenomeno che sta diventando sempre più ricorrente: due settimane fa per