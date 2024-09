Dove vedere la replica dell’evento di presentazione Apple del 9 Settembre

Leggi tutta la notizia su chiccheinformatiche

(Di martedì 10 settembre 2024)ha tenuto il suo attesissimo evento diil 92024, durante il quale ha svelato l’iPhone 16, l’Watch Series 10 e molte altre novità. Se ti sei perso l’evento in diretta o vuoi rii momenti salienti, ci sono diverse opzioni per guardare laGuardare ladel 9Sito Ufficiale diha reso disponibile lasul suo sito ufficiale. Puoi visitare la pagina degli eventi.com/-events) e guardare l’intero evento quando vuoi. AppTV: L’evento è disponibile anche sull’appTV. Puoi accedere alladirettamente dall’app, sia su dispositivicome iPhone, iPad e Mac, sia su smart TV compatibili o dispositivi di streaming come Roku e Amazon Fire TV. YouTube:ha caricato la registrazione completasul suo canale YouTube ufficiale.