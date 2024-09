Doppietta di Antonello ad Imola nel Master

Leggi tutta la notizia su trevisotoday

(Di martedì 10 settembre 2024) Un altro fine settimana ricco di soddisfazioni in pista per Xmotors Team, ad iniziare da uno strepitoso Fabioche, nel quarto atto del TCR Italy, ha centrato una brillantenel DSG, allungando in testa alla serie. Sono ben quarantasette le lunghezze che consolidano la