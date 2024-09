Dipendenza Affettiva Come riconoscerla e poi uscirne?

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 10 settembre 2024) Laè una condizione difficile e complessa, capace di generare stati di sofferenza anche gravi, e per questo il suo trattamento efficace non può essere ridotto ad una banale e veloce “lista della spesa”. Nonostante ciò, per avviare un cambiamento positivo e funzionale nella persona che soffre di unapuò essere comunque utile sviluppare consapevolezza e riflettere sugli aspetti critici del proprio stare in relazione.