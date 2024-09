Dieci anni di Bam!Bam!Teatro raccontati al Tocatì con lo spettacolo La storia delle storie

Leggi tutta la notizia su veronasera

(Di martedì 10 settembre 2024) Come ogni anno, daa questa parte, Bam!Bam!Teatro in occasione del– Festival Internazionale dei Giochi in strada, giunto alla 22esima edizione, propone un nuovo. Quest’anno, proprio per celebrare il decimo compleanno della compagnia veronese, verranno ripercorse le