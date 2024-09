Desaparecidos Malatto chiede di essere giudicato da tribunale militare italiano

Leggi tutta la notizia su messinatoday

(Di martedì 10 settembre 2024) Omicidi, torture, sequestro di persona. Sono i crimini di cui si è macchiato Carlos Luis, colonnello argentino accusato di crimini orrendi contro l'umanità per la "guerra sporca" in cui sono spariti nel nulla in Argentina circa 30mila. Oggi vive tranquillo in una villa