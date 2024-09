Degustazioni itineranti durante la vendemmia | torna il Trat-Tour

Leggi tutta la notizia su ravennatoday

(Di martedì 10 settembre 2024) Conto alla rovescia sulle colline faentine per il ritorno, nei week-end del 21-22 e 28-29 settembre, delOriolo in vigna, appuntamento dedicato a chi desidera trascorrere un fine settimana all’insegna dei sapori autentici della campagna romagnola. Punto di ritrovo sarà come sempre la