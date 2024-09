Dalla Regione un contributo per l’affitto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Un aiuto per la casa. Dalle 12 di giovedì 19 settembre e fino al 15 ottobre è possibile presentare domanda per ottenere contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione nel mercato privato. Le risorse provengono dal Fondo regionale per l’accesso alle abitazioni in locazione e l’accesso alavviene in base a specifici requisiti e prevede il possesso di Isee fino a 8.000 euro. Ilavrà un importo da 1.500 a 2.000 euro. I Comuni si riservano controlli sulle istanze, tra cui quelle con dichiarazioni Isee 0, non adeguato a sostenere un canone di locazione. Ilsarà erogato al conto corrente del richiedente e la domanda va presentata con autocertificazione con le credenziali SPID/CNS/CIE su https://territorio..emilia-romagna.it/politiche-abitative. I cittadini in difficoltà possono rivolgersi ai sindacati Sunia, Uniat, Sicet o Acli.