Dalla Gourmetteria al rugby | Daniele Bovolato candidato alle elezioni F I R

Leggi tutta la notizia su padovaoggi

(Di martedì 10 settembre 2024), già Presidente del Mogliano Veneto, nella dirigenza APPE e conosciuto ai più per essere il proprietario della famosalocale in centro a Padova in via Zabarella 23, presenta la propria candidatura, come consigliere per le imminentidel 15 settembre